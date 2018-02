"Isola dei Famosi", Francesca Cipriani sorride con i suoi tacchi a spillo

Nel bene e nel male, durante queste prime settimane all’Isola dei Famosi c'è una sola protagonista indiscussa: Francesca Cipriani. Tra un attacco di panico e uno svenimento, una lite al veleno e una richiesta disperata di cibo, la bombastica showgirl ha catalizzato l’attenzione del pubblico e dei social con i suoi meme che impazzano sul web.



La "pupa" bionda sembra essersi ripresa dalle difficoltà iniziali e dopo un primo sorriso, tornato grazie alla lasagna mangiata nella prova ricompensa dell’ultima puntata, è arrivato un altro momento di gioia: una passeggiata in spiaggia con i tacchi a spillo. "Sono tornata me stessa, dopo 15 giorni sono di nuovo in me, mi sento un’altra persona", grida felice la Cipriani il cui effetto dirompente ha strappato un sorriso anche agli altri naufraghi.