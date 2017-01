"Isola dei Famosi": confermati Pamela Prati, Enrico Papi e Matteo Cambi

Si scaldano i motori per l'edizione 2016 de "Isola dei Famosi". Le prime succose anticipazioni arrivano da Chi, che lancia in esclusiva i nomi dei primi tre naufraghi: Pamela Prati, Enrico Papi e Matteo Cambi, l'ex enfant prodige della moda (fondò il marchio Guru). Ed è in dirittura d'arrivo la firma per la concorrente più attesa Simona Ventura, che dopo aver condotto il reality per otto edizioni parteciperà come naufraga.