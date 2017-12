"Isola dei Famosi", Cecilia Capriotti e Bianca Atzei pronte a sbarcare

Cinque naufraghe sono pronte a sbarcare all'Isola dei Famosi che partirà il 22 gennaio in prima serata su Canale 5. Tra le indiscrezioni che si rincorrono pare che voleranno in Honduras l'ex letterina Alessia Mancini, la cantante Bianca Atzei, la showgirl Cecilia Capriotti, la ballerina di Colorado Paola Di Benedetto e la bombastica Elettra Lamborghini. Trattative ancora in corso per Orietta Berti e Brigitte Nielsen.