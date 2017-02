Massimo Ceccherini è stato il mattatore della seconda puntata dell'Isola dei famosi. All'inizio ha scherzato con Alessia Marcuzzi dopo la prova ricompensa fallita: "Devo fare un annuncio, mi devo ritirare perché sono troppo innamorato di mia moglie". Ma poi la burla si è trasformata in qualcosa di più serio con il rifiuto di andare sull'Isola delle Caverne e la minaccia di autoeliminarsi. Per placare le ire del comico toscano è dovuta intervenire la moglie in studio.