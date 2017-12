"Isola dei Famosi": Brigitte Nielsen, Miriana Trevisan e Gloria Guida pronte a sbarcare?

Tutto è pronto per la nuova edizione dell' Isola dei Famosi che partirà a gennaio in prima serata su Canale 5 con al timone la confermatissima Alessia Marcuzzi . Mentre fervono i provini, circolano le prime indiscrezioni. Con nomi importanti: come Brigitte Nielsen , Miriana Trevisan e Gloria Guida . Voci che si rincorrono nelle ultime ore e che però finora non sono state confermate.

La Nielsen è recentemente tornata alla ribalta dopo le accuse di molestie all'ex marito Sylvester Stallone. L'attrice è scesa in campo per difenderlo e scagionarlo. Sempre in tema, la Trevisan, ex protagonista di "Non è la Rai", ha invece rilasciato una intervista shock in cui accusa il regista Giuseppe Tornatore di averla molestata.

Dulcis in fundo la Guida, moglie di Johnny Dorelli, e icona delle commedie sexy all'italiana degli Anni Settanta. Queste tre donne dalla bellezza intramontabile sarebbero pronte a mettersi in gioco come naufraghe. Sbarcheranno sull'isola?