"Isola dei Famosi", Bianca Atzei, Nadia Rinaldi e Alessia Mancini prime naufraghe

La partecipazione al reality per Bianca Atzei è l'occasione per voltare pagina e ripartire, dopo un 2017 particolarmente negativo. La scorsa estate aveva vissuto un periodo difficile al fianco di Max Biaggi, in seguito ad una brutta caduta del pilota, e solo pochi mesi dopo il compagno le aveva dato il benservito senza un apparente motivo.



"È arrivato il momento di annunciarvi una sorpresa, che a molti farà piacere e altri forse non approveranno la mia scelta, ma l’ho fatta e pensandoci a lungo. Più passavano i giorni e più dentro di me cresceva la curiosità. Delle volte si possono prendere delle direzioni che all’apparenza sono lontane da te, da quello che sei e che fai. Ma possono essere delle strade importanti da percorrere soprattutto per te stesso." ha dichiarato la Atzei via social.



Su Instagram invece è arrivato l'annuncio dell'attrice 50enne Nadia Rinaldi: "Sono ufficialmente una concorrente dell'isola dei famosi 2018... Mi sto esercitando al digiuno. Già c'ho fameeeeee".



La storica ex letterina di "Passaparola", Alessia Mancini, ha postato invece su Instagram una foto che la ritrae in montagna con il figlio, mentre indica un punto distante e il messaggio: "Guarda tesoro... oltre quella montagna c’è un’isola bellissima, che la mamma raggiungerà tra pochi giorni".