"Isola dei Famosi", Alessia Marcuzzi resta in mutande

Incidente hot durante la finalissima dell'Isola dei Famosi. Quando l'inviato dall'Honduras, Stefano Bettarini, entra in studio l'entusiasmo è talmente alle stelle che solleva in alto la conduttrice Alessia Marcuzzi, facendola volteggiare davanti alle telecamere. Peccato, però, che Alessia indossI un mini abito con una gonna in tulle. Così, quando l'ex calciatore la prende in braccio, la gonnellina birichina si solleva... et voilà, apparire l'intimo color carne della conduttrice che commenta: "Spero non si sia visto niente". Lo stesso incidente ha rischiato di accadere pochi minuti dopo con l'arrivo di Raz Degan che, per fortuna, non ha fatto strani movimenti.