"Isola dei famosi 2018", Stefano Bettarini si candida con il figlio Niccolò

L' Isola dei Famosi scalda ai motori. Il reality sbarcherà a gennaio 2018 su Canale 5 e al timone ci sarà sempre Alessia Marcuzzi . Intanto il settimanale " Spy " pubblica due anticipazioni sulla prossima edizione. La candidatura tra i concorrenti della coppia formata da Stefano Bettarini , che la scorsa edizione è stato inviato in Honduras, e dal figlio Niccolò , il maggiore dei due avuti da Simona Ventura. E un curioso format che precederà la messa in onda.

Prima del programma, infatti, partirà "L'Isolina": 10 possibili concorrenti, pescati dal mondo del web, che vivranno per cinque settimane in uno spazio simile a quello che troveranno in Honduras, ma creato alle porte di Roma, monitorati 24 ore su 24. Dieci puntate in onda online e la finalissima che verrà trasmessa su Italia 1. Il vincitore guadagnerà un posto come “naufrago” ufficiale del reality.