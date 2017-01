"Io ti troverò", la fiction campione di ascolti in Spagna approda su Canale 5

Stasera arriva in prime time su Canale 5 "Io ti troverò", la fiction record d'ascolti in Spagna. Ispirata al romanzo della scrittrice Clara Sanchez, autrice del best seller "Il profumo delle foglie", le vicende prendono spunto da fatti realmente accaduti nella Spagna degli Anni 70, quando moltissimi bambini vennero rapiti alla nascita e separati dalle loro madri.

Due donne sono costrette a vivere la loro gravidanza da sole nella Spagna degli Anni 70. Violeta (Macarena García) una giovane e ingenua ragazza che quando scopre di essere incinta decide di lasciare il suo piccolo paese di provincia per trasferirsi in città e Conchita (Nadia de Santiago) una giovane operaia che sfida le leggi sociali rifiutandosi di sposare il padre del suo bambino.



Le due donne non si conoscono ma partoriscono nella stessa clinica, lo stesso giorno e ad entrambe viene fatto credere di aver perso il bambino al momento del parto. Anni dopo però una donna irrompe nelle loro vite e le porta a conoscenza di quello che è realmente successo, rivelando un segreto che non solo cambierà per sempre la vita delle protagoniste ma che farà luce su una serie di misteriose scomparse di neonati e bambini che sconvolsero la Spagna tra gli Anni 70 e 80.