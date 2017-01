"Io amo gli animali", la maratona radiofonica di R101 per gli amici a quattro zampe

Pronti, accendete la radio, via! Mercoledì R101 ha organizzato la maratona radiofonica "Io amo gli animali" , che ha come obiettivo quello di far comprendere quanto gli animali possano riempire di felicità le nostre vite.

Tutti i conduttori di R101 si passeranno il testimone in una staffetta che si trasformerà in una maratona che impegnerà l'intera giornata, dalle 5 alle 24. Nel frattempo in onda ci saranno le principali associazioni animaliste italiane e graditissimi ospiti speciali come Juliana Moreira, Edoardo Stoppa e Michela Vittoria Brambilla.



Questo il palinsesto speciale della giornata:

05.00/07.00 - Riccardo Russo, Stefano Mastrolitti e Chiara Tortorella

07.00/09.00 - Paolo Dini, Lester, Cristiano Militello con Edoardo Stoppa e Juliana Moreira

09.00/12.00 - Isabella Eleodori e Alessandro Sansone 12.00/14.00 - Alberto Davoli e Ilaria Cappelluti

14.00/17.00 - Marina Minetti e Luca Lazzari

17.00/20.00 - Lucilla Agosti e Davide Lentini

20.00/00.00 - Francesco Allegretti e Francesca Bacinotti



Si potrà partecipare attivamente alla maratona inviando le foto dei vostri animali e raccontando le vostre esperienze con loro via Whatsapp al numero 3318090101 oppure usando l'hashtag ufficiale #IoAmoGliAnimali.