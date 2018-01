"Immaturi - La serie" al via su Canale 5 e si lavora già alla seconda stagione

"Siamo talmente soddisfatti di questa fiction che stiamo già scrivendo la seconda serie". Lo ha annunciato il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri presentando " Immaturi - La serie ", in onda in prima serata sulla rete ammiraglia Mediaset a partire da venerdì 12 gennaio . Si tratta della trasposizione televisiva dei due film diretti da Paolo Genovese , che a Tgcom24 ha raccontato: "La serie è stata voluta dal pubblico".

GENOVESE A TGCOM24: "SERIE VOLUTA DAL PUBBLICO" - Alla presentazione Paolo Genovese, regista dei film "Immaturi" (2010) e "Immaturi - Il viaggio" (2011), contento della nuova vita televisiva dei personaggi. "La serie arriva da due film che hanno significato molto per me. La serie è stata voluta dal pubblico, che aveva ancora voglia di seguire le storie dei personaggi. Ci sono molte storie che si intrecciano, in un arco temporale che copre tutto l'anno scolastico. Questi quarantenni vivranno tutte le ansie e le paure insieme ai loro compagni diciottenni" ha dichiarato a Tgcom24.

Diretta da Rolando Ravello la serie riprende le vicende dei protagonisti che si ritrovano tra i banchi di scuola dopo vent'anni dal loro esame di maturità, annullato per un disguido burocratico. A differenza del film non si preparano alla prova da privatisti, ma tornano a scuola. Nella fiction c'è quindi il confronto tra due generazioni: gli studenti diciottenni e loro quarantenni.



Nel cast della serie Mediaset, presentata al Liceo Parini di Milano, alcuni attori presenti anche nei due film: Ricky Memphis nella parte di Lorenzo, Maurizio Mattioli in quella di suo padre e Luca Bizzarri nel ruolo di Piero. Tra le new entry Daniele Liotti, un professore che nasconde una sua dolorosa dipendenza, la ludopatia.