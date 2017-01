"Il trono di spade", un altro record: è la serie più piratata

Arrivata alla sesta stagione, "Il Trono di Spade" continua a mietere successi. Non solo premi per il drama fantasy di HBO. La serie è per il quinto anno consecutivo lo show più scaricato illegalmente dal web, secondo l'annuale analisi di TorrentFreak.com. Scorrendo la classifica, si conferma in posizione d'onore "The Walking Dead" seguito dalla novità "Westworld". "Il Trono di Spade" tornerà la prossima estate con la settima stagione, penultima della serie.

Oltre al podio, nella speciale classifica "The Flash" e "Arrow" sono rispettivamente quarta e quinta, scambiandosi le posizioni rispetto allo scorso anno. Con il calo d'ascolto della decina stagione, "The Big Bang Theory" scende dalla terza alla sesta posizione, mentre alle sue spalle "Vikings" si conferma alla settima. "Lucifer", "Suits" e il programma automobilistico "The Grand Tour" occupano le restanti tre posizioni della top ten.



Intanto la HBO non vuole abbandonare la sua gallina dalle uova d’oro. Il CEO Richard Plepner ha confermato di essere al lavoro su diversi progetti riguardanti una serie spin-off de "Il Trono di Spade". “La possibilità di ampliare il franchise con degli spin-off non è sfuggita a nessuno dei produttori. Sarà molto eccitante. Ci stiamo impegnando al massimo per finire la saga ma, in parallelo stiamo lavorando in fase embrionale ad altri progetti". Si tratterà di un prequel, anche perché già i creatori dello show e i produttori si erano fatti scappare dei particolari in diverse occasioni.