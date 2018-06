"Il Trono di Spade", Robert Plant ha rifiutato un ruolo nella serie

"Il Trono di Spade" ha una lunga tradizione di comparsate di musicisti. Dai Sigur Rós a Ed Sheeran, passando per Will Champion dei Coldplay e Wilko Johnson dei Dr. Feelgood. Nel corso di un’intervista al "The Strombo Show", l'ex Led Zeppelin , Robert Plant , ha raccontato di quando la produzione della serie statunitense lo contattò per interpretare un ruolo, ma lui rifiutò. "Non volevo essere stereotipato!", ricorda.

L'iconico cantante di “Stairway To Heaven" ha poi rivelato di non ricordare quale ruolo gli fosse stato offerto: "Forse avrei dovuto salire su un cavallo, e mettermi in posa", ha raccontato, spiegando la ragione per cui ha rifiutato di partecipare allo show: “Non volevo essere stereotipato. Inoltre, non avrei avuto tempo di farmi crescere la barba, davvero!".



Ma forse "Il Trono di Spade" non è la saga fantasy adatta a lui. Invece i Led Zeppelin sono spesso associati al mondo fantasy, a storie di Vichinghi mentre i componenti sono dei grandi fan del "Signore degli Anelli". Alcuni loro brani come "The Battle of Evermore" e "Ramble On" sono pieni di influenze e riferimenti alla saga scritta da Tolkien, pubblicata in Gran Bretagna tra il 1954 e il 1955 e i cui testi di diffusero a macchia d'olio tra la gioventù irrequieta e desiderosa di viaggiare verso altri mondi.