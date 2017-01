"Il Trono di Spade", la settima stagione in onda dall'estate 2017

La settima stagione della serie "Il trono di spade" sarà composta da sette episodi e le riprese si svolgeranno entro la fine dell'estate in Nord Irlanda, Spagna e Islanda. La premiere è un punto di rottura con le passate stagioni. Infatti il debutto non avverrà come da tradizione in primavera, ma è stata fissata a sorpresa da HBO per l'estate del 2017.