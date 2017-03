"Il Trono di Spade", l'ultima stagione sarà composta solo da sei episodi

Al South by Southwest Film Festival in Texas, gli ideatori de "Il Trono di Spade" David Benioff e D.B. Weiss hanno rivelato un dettaglio dell'ottava e ultima stagione della serie: saranno sei il numero di puntate che concluderanno la storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin. I due hanno anche ribadito che non saranno coinvolti in spin-off o prequel della serie. Intanto la settima stagione sarà in onda negli Stati Uniti dal 16 luglio.