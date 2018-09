"Il Trono di Spade", Emilia Clarke si tatua i draghi sul polso

Dopo otto stagioni insieme, Emilia Clarke non è riuscita a far volare via i suoi amati "bambini". Ora che la serie volge al termine, l'aspirante regina de "Il Trono di Spade" si è infatti tatuata tre draghetti svolazzanti sul polso. "Madre dei Draghi per la vita! Per essere sicura che questa mamma non dimentichi MAI i suoi bambini" ha commentato a fianco della foto in cui mostra orgogliosa il tattoo nuovo di zecca.