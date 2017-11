"Il Trono di Spade", agli hacker offerti 250mila dollari

L'ultimo attacco hacker ai server HBO ha portato via copioni ed episodi inediti della serie tv "Game of Thrones" (oltre ad altre produzioni). Il network ha provato a contattare i cyber criminali, offrendo 250mila dollari dopo la loro richiesta di un milione di dollari. Ma la controfferta non è stata ritenuta adeguata e gli hacker hanno preso la mail ricevuta e l'hanno subito inviata a Variety, come dimostrazione di atto di forza.

HBO aveva offerto denaro in cambio della non diffusione di ulteriore materiale della serie cult che sta andando in onda (la quarta puntata della settima stagione è stata diffusa online anzitempo).



Alcuni giorni fa i pirati informatici responsabili del furto hanno dimostrato anche di essere in possesso di dati personali di alcune star di "Game of Thrones": tra i recapiti resi pubblici ci sono i numeri di telefono di Emilia Clarke, Peter Dinklage e Lena Headey.