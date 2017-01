"Il sospetto", al via la seconda stagione

Da martedì 2 giugno, in prima serata, arriva "Il sospetto ", la nuova serie televisiva dell'estate di Canale 5 . Un mystery poliziesco di importazione spagnola in 8 puntate, che segue le indagini di due poliziotti sotto copertura, sulle tracce di una bambina misteriosamente scomparsa. La serie in patria è stata un grande successo di critica e pubblico, al punto che è già stata messa in cantiere una seconda stagione.

La serie prende il via il giorno della prima comunione della piccola Alicia, che scompare misteriosamente senza lasciar traccia. Dopo due settimane di ricerche, una cosa è ben chiara alla polizia: il colpevole è uno degli ospiti invitati al ricevimento e quindi un membro della famiglia. Tutti sono sospettati, tutti mentono.



Sotto la falsa identità del cameriere Victor (Yon Gonzalez) e dell'insegnante Laura (Blanca Romero), arrivano in paese due poliziotti che cominciano a indagare per scoprire chi sia il colpevole di questa sparizione. Solo il commissario Casas (Lluis Homar), ufficialmente incaricato delle indagini, è a conoscenza della loro vera identità. Ma i parenti della ragazza tessono una ragnatela di segreti e il tempo rema contro i due poliziotti, che non possono neanche immaginare quanti segreti si possano nascondere all'interno della rispettabile famiglia Vega.



Yon Gonzalez, parlando del suo personaggio ha spiegato: "Interpreto un poliziotto agguerrito che ha risolto più casi: intuitivo e impulsivo. Con la sua compagna Laura formeranno una coppia molto interessante. Spero che la serie piaccia agli spettatori. E' molto realistica e studiata nei minimi dettagli".



Al suo fianco la bella Blanca Romero che ha svelato: "Nei primi episodi Laura non sarà simpatica, ma finirete per amarla. All'inizio è sospettosa, despota e fredda ma alla fine conquisterà il cuore di tutti gli spettatori".