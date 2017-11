"Il Signore degli Anelli" diventa una serie tv

Secondo Variety, gli eredi di Tolkien e Warner Bros sono in trattativa con Amazon Studios per portare sul piccolo schermo una serie tv basata sui romanzi de "Il Signore degli Anelli". Il CEO di Amazon, Jeff Bezos, sarebbe personalmente coinvolto per poter ottenere sulla sua piattaforma i diritti della saga fantasy. Le trattative sono per il momento ancora nelle fasi preliminari.