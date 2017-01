"Il Segreto" si veste per le feste

15:21 - E' uscito in edicola il numero natalizio della rivista “Il Segreto Magazine”, edito da Fivestore. All'interno le foto esclusive del set decorato a festa e le ricette per realizzare il perfetto menù di Natale secondo l’antica tradizione spagnola. E ancora i messaggi di auguri dei protagonisti ai loro fan italiani e tante altre curiosità: da come gli attori passano le festività ai regali che vorrebbero ricevere.

Ma le sorprese dello speciale di Natale non finiscono qui. All'interno le decorazioni da ritagliare con i volti dei personaggi della serie, la storia delle tradizioni in Spagna come 'las uvas de la suerte' (i dodici acini d'uva da mangiare allo scoccare della mezzanotte dell'Anno Nuovo) e i consigli per affrontare le feste in piena forma grazie ai rimedi naturali di Pepa.



In cover un approfondimento speciale va al triangolo amoroso che vede protagonisti Maria, (figlioccia di donna Francisca), Fernando (figlio di Olmo) e Gonzalo (figlio di Pepa).

Il esclusiva le anticipazioni sulle puntate che andranno in onda nel prossimo mese, il fotoromanzo per rivivere la storia di Puente Viejco e due interviste inedite agli attori che interpretano Fernando e Maria. La redazione ha seguito poi il bel Carlos Serrano (alias Fernando Mesia) in occasione della sua intervista negli studi di "Verissimo". Backstage, foto, domande scomode e indiscrezioni sulle tante fan che lo adorano.



Chiudono questo ricco numero le previsioni sul 2015 segno per segno firmate dell'astrologa Ada Alberti, protagonista del nuovo anno con il libro "L’Oroscopo 2015".