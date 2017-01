9 agosto 2015 "Il Segreto" saluta i telespettatori con un colpo di scena Lʼultima puntata, prima della pausa estiva, in onda il 9 agosto in prima serata

I nodi stanno venendo al pettine a Puente Viejo. Per i protagonisti de "Il Segreto" Gonzalo (Jordi Coll) e Maria (Loreto Mauleon) sembra finalmente giunto il momento di godersi il loro amore, nell'attesa che nasca il bambino che la donna porta in grembo. Fernando (Carlos Serrano), il marito di Maria, ha infatti deciso di ripudiarla pubblicamente. Ma in cambio vuole qualcosa di molto importante...

Maria (Loreto Mauleon) chiede al suo amato Gonzalo (Jordi Coll) di partire subito dopo la festa di compleanno di Fernando (Carlos Serrano). Il marito ha promesso di fare una dichiarazione che cambierà per sempre le loro vite, ma per la coppia di innamorati potrebbe essere in arrivo una brutta sorpresa.

ATTENZIONE SPOILER

Il giovane Mesia è intenzionato a lasciare libera Maria, ma ad una condizione: il bambino che porta in grembo dovrà stare con lui. Se vuole vivere il suo amore con Gonzalo dovrà quindi rinunciare al figlio. Nel frattempo Anibal (Jorge Pobes) scopre che Matilde (Luichi Macias) è sua zia e che Isidro (Javier Abad) è suo cugino, e non il fratello. Anibal ucciderà così Matilde, per impedirle di raccontare la verità a Isidro.