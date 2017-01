"Il Segreto Magazine" compie un anno

Un anno di successi, con un milione e mezzo di copie vendute solo nei primi sei mesi. "Il Segreto Magazine", mensile edito da Fivestore divisione editoriale RTI Mediaset, spegne una candelina e festeggia in grande stile a Madrid con tutti i protagonisti della seguitissima soap opera di Canale 5. "Siamo molto soddisfatti di questo successo clamoroso che si è andato via via rafforzando", racconta a Tgcom24 Guido Pisterna, responsabile editoriale Fivestore.