"Il segreto magazine" celebra gli innamorati

15:44 - "Il Segreto Magazine" celebra l'amore e la festa degli innamorati con il numero di febbraio in edicola dal 10, e dedicando la cover e un approfondimento a Gonzalo. Uno speciale ad hoc su San Valentino del mensile edito da Fivestore, divisione editoriale RTI Mediaset, esplora le diverse forme che l'amore può assumere, soffermandosi sulle coppie più amate della telenovela e dedicando un servizio alle mete più romantiche di Madrid (città in cui si gira la serie), consigliate proprio dal cast della soap.

Il protagonista della cover di febbraio, l'attore Jordi Coll, si racconta in un'intervista esclusiva realizzata in Spagna e impreziosita da un servizio fotografico realizzato a Madrid e da un poster. Tre i love-gift speciali dedicati ai lettori: i messaggi d’amore (aforismi da ritagliare e regalare alla persona amata), il menù per la sera del 14 febbraio e l’oroscopo del cuore, segno per segno.



E poi ancora il backstage dell’intervista a Alejandra Onieva (Soledad Castro) ospite a “Verissimo”, i segreti del dietro le quinte di Puente Viejo - con uno speciale sul make-up - e un approfondimento sull’opera teatrale “Il Primo Segreto di Francisca e Raiumundo”, in cartellone in Spagna.