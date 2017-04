"Il Segreto", le trame della prossima settimana

Mentre la Guardia Civile cerca Hernando per arrestarlo, Matias dichiara il suo amore a Beatriz. Emilia, invece, cede all’insistenza di Alfonso e gli racconta del suo patto con Cristobal. Fe suggerisce a Gracia di organizzare una sfilata per vendere meglio i suoi costumi da bagno, ma in paese nessuno vuole aiutarla. Solo Dolores, che non è stata nemmeno interpellata, vuole sfilare a tutti i costi. Ecco in esclusiva le anticipazioni delle trame delle puntate de "Il Segreto", in onda su Canale 5, dal 30 aprile al 6 maggio.