"Il Segreto", le trame della prossima settimana

Mentre la storia tra Prado e Matias sembra essere finita per sempre perché la ragazza ha deciso di fidanzarsi con un nobile di Madrid, Hernando e Camila iniziano a vivere con serenità la loro storia d’amore. Ecco in esclusiva le anticipazioni delle trame delle puntate de "Il Segreto", in onda su Canale 5, dal 9 al 15 aprile.