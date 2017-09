"Il Segreto": le anticipazioni della settimana

Mentre in paese inizia a spargersi la voce che Alfonso potrebbe essere l'assassino di Sol, Emilia affronta Severiano, vero responsabile dell'avvelenamento, e capisce che non può rischiare di perdere la sua famiglia per colpa dell'uomo. Prende così la folle decisione di assumersi la responsabilità della morte di Sol.

Camila, da più giorni debilitata fisicamente, ha un mancamento: Lucas la visita ma non riscontra altro che un lieve indebolimento dovuto dallo stress.



Nel frattempo Francisca si avvicina a Raimundo e gli consiglia di usare il suo potere come delegato del governo per far evadere dal carcere Emilia. Ricevendo risposta negativa, decide di cominciare a tramare contro di lui per farlo destituire dal suo incarico, arrivando a far patti con uomini senza scrupoli. Lucas, convinto che Emilia stia coprendo il vero assassino, si reca in prigione per farle visita, e cerca di farle dire la verità. Con l’aiuto di Severo, capisce che la donna sta facendo tutto questo per proteggere sua figlia Maria da un misterioso ricattatore.



Ismael, temendo di essere riconosciuto, accelera il suo piano diabolico contro Hernando. In più sfida apertamente Matias cominciando a corteggiare con più insistenza Beatriz. Onesimo conosce Elodia, una venditrice di dolci appena arrivata in paese, e se ne innamora. Gli affari per la ragazza non vanno bene, così l'uomo cerca di aiutarla iniziando a fare acquisti esagerati di dolci.

Camila confessa a Hernando di essere incinta e lui è al settimo cielo. Quest'ultimo nomina Matias responsabile degli annunci pubblicitari. La sua campagna ha così successo che il direttore del giornale Rapido de Aragon vuole dedicargli un articolo. Matias vorrebbe condividere questa gioia con Nicolas, artefice delle foto dei prodotti, ma Hernando gli dice che il merito è anche di Ismael. Severo, disperato, deve decidere se sottoporre Candela a una nuova terapia che potrebbe portare alla morte della donna o di sua figlia. Lucas insiste: deve prendere subito una decisione per riuscire a salvarla.