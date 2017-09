"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Ismael insinua il dubbio che sia stato Matias ad informare il giornalista su quanto accaduto nei laboratori di Los Manantiales e nel frattempo trama affinché Camila possa farsi del male "accidentalmente". Nel frattempo Cristobál è tornato a Puente Viejo, ma nessuno ne conosce i motivi e tutti temono per il peggio. I compaesani cercano addirittura di impedirgli che riprenda l'incarico di Delegato del Governo.



Hernando affronta Camila e le parla di un dubbio che lo affligge e che riguarda la sua gravidanza. La donna, spaventata, è costretta a confessare che non sa chi sia il padre del bambino. Hernando reagisce fuggendo. Francisca si mostra preoccupata del ritorno di Cristobál e chiede a Raimundo di starle vicino. Ma mentre aspetta una sua visita, alla porta si presenta Garrigues in persona. Cristóbal dice a donna Francisca di essere tornato in pace, ma la signora non racconta la verità a Raimundo quando questi le chiede il motivo della visita dell'uomo.



Alfonso e Hernando hanno occasione di confrontarsi sul legame di sangue tra padre e figlio e di come questo conti ma fino a un certo punto. Hernando, toccato da queste parole, va a La Puebla e compra un regalo per Camila, cercando di riconquistarla. Nonostante il pensiero, però, la donna non riesce a riavvicinarsi al marito.



Severo ha deciso di lasciare la pasticceria in mano a Onesimo ed Elodia. Lucas ne è contento, ma al tempo stesso è triste perché sta per lasciare Puente Viejo e tutti i ricordi che ha qui. Intanto Onesimo chiede a Elodia di sposarlo, ma la ragazza, spaventata, temporeggia e intanto telefona a un certo Eloy per chiedergli aiuto.



Rogelia indaga nella stanza di Ismael approfittando della sua assenza e confida parte delle sue scoperte a Nicolas. Ismael la coglie di sorpresa e, sapendo che la donna gli ha rubato la cartellina con i ritagli di giornale, la spinge giù dalla finestra.



Carmelo va a fare visita ad Adela e Ulpiano, ma scopre, con sommo terrore, che Cristobal lo ha preceduto. Cristobal ricatta Carmelo dicendogli che farà del male ad Adela e Ulpiano se lui non lo aiuterà a rovinare Severo. Lucas è pronto a trasferirsi, ma prima riunisce i paesani alla locanda per salutarli ad uno ad uno...