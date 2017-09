"Il Segreto", le anticipazioni della prossima settimana

Alfonso, disposto a tutto per salvare sua moglie, promette a Sonia di procurarle un avvocato ma in cambio le chiede di scoprire la verità su Emilia e di capire chi sta coprendo. Francisca tende una trappola a Raimundo in modo da farlo arrestare e far sì che perda la carica di Delegato Governativo, ma il suo piano fallisce.



Nel frattempo Ismael affida ad ogni membro della famiglia Dos Casas e a Rogelia dei compiti per la vigilia di Natale: di nuovo si scontra con Matías, che oramai è convinto che il nuovo ragazzo voglia metterlo in cattiva luce. Anche Camila e Rogelia hanno dei sospetti e si chiedono quale sia il vero fine di Ismael.



Nonostante diversi tentativi, Sonia non riesce a far confessare a Emilia la verità, anzi, quest'ultima ripete di essere l'unica colpevole della morte di Sol anche davanti ad Alfonso che, tornato alla locanda, riceve un messaggio anonimo e sospetto: qualcuno lo attende alla Grotta della Regina Mora. Qui trova sua figlia Maria tornata a Puente Viejo dopo aver saputo che sua madre Emilia è in prigione. Non può palesarsi in paese perché tutti la credono morta e perché su di lei grava ancora l'accusa di aver sparato a Francisca.



Durante una lite tra Matias e Ismael, Rogelia ha la conferma dei suoi sospetti sull'uomo e vorrebbe parlarne con Hernando, ma Beatriz le chiede di non farlo: teme che per questo Matias possa perdere il lavoro. Maria organizza un incontro con Severiano, ma l'uomo in un primo momento non cede alle sue proposte; poi confessa di aver ucciso Sol.