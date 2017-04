"Il Segreto": la bellissima Carlota Barò si racconta

Fisico statuario, sorriso smagliante, occhi dolci e la testa ben salda sulle spalle nonostante l'incredibile successo ottenuto dalla telenovela "Il Segreto", in cui interpreta Mariana Castaneda. L'attrice spagnola Carlota Barò non si lascia andare ad atteggiamenti da diva e arrossisce di fronte ai complimenti della padrona di casa, Silvia Toffanin che, a "Verissimo", prima di iniziare l'intervista ne elogia non solo il talento recitativo ma anche la bellezza.

Un lungo dialogo durante il quale Carlota ha raccontato se stessa e, in particolar modo, la propria infanzia: "Mia madre è una eroina. Mi ha impartito una educazione molto forte e mi ha insegnato a pensare prima agli altri e dopo a me", quindi ha concluso, sorridendo: "Mi segue sempre in televisione e, quando il mio personaggio, Maria, fa qualcosa di sbagliato, mi telefona e mi rimprovera".