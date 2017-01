"Il segreto", Jordi Coll aspetta due bebè, uno per fiction e uno... davvero

Ciuffo ribelle, un metro e 84 cm per 73 chili e lo sguardo tenebroso che sta facendo innamorare milioni di telespettatrici, Jordi Coll, ovvero padre Gonzalo Valbuena nella soap "Il segreto" è in attesa di... due figli. Il bell'attore spagnolo infatti diventerà papà nella vita e nella fiction...

Sposato con Marta Tomasa Worner dal 30 luglio 2011 l'affascinante Jordi, 30 anni il prossimo settembre, è al settimo cielo. Sua moglie partorirà il loro primo bebè a settimane: "Non è meraviglioso?" racconta a "Settimanale al Top", "Grazie a Marta, al nostro bambino che verrà e al successo che ha dato Il segreto, oggi credo di essere l'uomo più felice del mondo , perché ho tutto quello che una persona può desiderare nella vita. In quetso somiglio molto a Padre Gonzalo, quello che lo guida è il cuore e, a sua volta, il suo cuore è guidato dall'amore". Ma le somiglianze con il personaggio che Valbuena interpreta nella fortunata soap di Canale 5 non finiscono qui.



Nella soap infatti, solo poche puntate fa, Gonzalo si è tolto la tonaca e ha rinunciato ai voti religiosi per vivere il suo amore con Maria, che però è sposata con il perfido Fernando. Il colpo di scena è che Maria è incinta, senza saperlo, proprio di Gonzalo. Lo scoprirà solo dopo aver partorito a giugno. Una strana e piacevole coincidenza che fa incredibilmente combaciare alla perfezione fiction e realtà. Coll vivrà uno dei momenti più belli della sua vita accanto alle due donne che ama di più, una nella vita, l'altra in televisione.