"Il Segreto", ecco le trame della prossima settimana

Camila legge il diario della prima moglie di Hernando, scoprendo molte verità: i due si amavano e il loro era un matrimonio felice. Tuttavia confessa a Beatriz di amare ancora il marito. Elias, però, non sopporta che Camila soffra per amore e così quando la sorprende insieme a Hernando in un sotterraneo, chiama la guardia civile infuriato. I due tentano una fuga, ma un imprevisto ne compromette la riuscita. Ecco, in esclusiva, le anticipazioni delle trame delle puntate de "Il Segreto", in onda su Canale 5, dal 15 al 20 maggio.