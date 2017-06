"Il Segreto", ecco le anticipazioni della prossima settimana

Alfonso racconta a Emilia tutta la verità sulla morte di Salvador Castro ed escogita un piano per liberarsi di Cristobal. Quando Alfonso trova il corpo di Salvador Castro, Cristobal ha una strana reazione e decide di andarsene da Puente Viejo. Raimundo è convinto che Emilia gli nasconda qualcosa su Cristobal, e cerca di carpirle delle informazioni, ma lei non cede. Francisca è indagata per avvelenamento. Per farla franca, impone a Mauricio di uccidere Puri. Quando Puri scompare, tutti temono il peggio, e Severo accusa Francisca della scomparsa. Queste, in esclusiva, le anticipazioni delle trame delle puntate de "Il Segreto", in onda su Canale 5, dal 21 al 27 maggio.