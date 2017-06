"Il Segreto" e "Cherry Season": cosa accadrà la prossima settimana

Continuano a susseguirsi in modo sincopato le novità nella trama de "Il Segreto". Ecco alcune anticipazioni di ciò che vedrete nella settimana tra il 18 e il 23 giugno.



Severo e Carmelo, assieme agli avvocati, iniziano a predisporre una strategia per evitare la confisca di tutti i beni dei Santacruz per il risarcimento danni richiesti dal giudice. Carmelo telefona a Mencia e le chiede di trasferirsi a Puente Viejo. Francisca cede parzialmente alle richieste di Cristobal ed Eulalia consegnando i documenti per la cessione delle sue proprietà “minori”. Matías, nonostante le insistenze di Emilia prima e Hernando poi, non si sente all’altezza di Beatriz e decide di non riprendere la sua relazione con lei. Camila chiede a Hernando di parlare con Nicolás per scoprire la verità su Mariana, mentre i sospetti di Raimundo vengono confermati da Eulalia, che lo informa che Francisca è effettivamente la responsabile della denuncia ai danni dei Santacruz....



Ecco invece cosa accadrà in "Cherry Season"...



Oyku è convinta di avere il malocchio e va da una maga, senza accorgersi che la maga, in realtà, è la zia di Ayaz sotto mentite spoglie. La donna la convince che la responsabile del malocchio è Onem, tanto che la sera a cena, quando Onem e Mehmet annunciano di volersi sposare, Oyku si comporta in modo strano. Oyku ottiene le prime gratificazioni dal lavoro con Derin, e Ayaz è sempre più geloso. Come se non bastasse, un regista propone a Oyku di recitare in una serie tv. Oyku accetta per aiutare economicamente la famiglia e pagare le cure della nonna. Ayaz architetta un piano per prendere il posto dell'attore che dovrà baciare Oyku.