27 ottobre 2015 "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta unʼaltra donna Lʼamore con Aurora viene messo a dura prova dallʼarrivo della bella Alicia

Non c'è pace per le coppie de "Il Segreto". Aurora (Ariadna Gaya) e Conrado (Ruben Serrano) hanno appena coronato il loro sogno d'amore, annunciando pubblicamente il fidanzamento, ma dal passato dell'uomo spunta un'altra donna pronta a minacciare la loro felicità. Si tratta della ex fidanzata Alicia (Paula Cancio) che appena giunta a Puente Viejo fa subito a cascare ai suoi piedi Conrado. Ma non è da sola...

"Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna 1 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 2 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 3 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 4 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 5 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 6 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 7 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 8 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 9 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 10 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 11 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... 12 di 12 Ufficio stampa Ufficio stampa "Il Segreto", dal passato di Conrado spunta un'altra donna L'amore con Aurora viene messo a dura prova dall'arrivo della bella Alicia. Ma non è la sola new entry della soap spagnola... leggi dopo slideshow

ATTENZIONE SPOILER!

Alcia è infatti arrivata nella cittadina in compagnia del piccolo David, che lei sostiene essere figlio di Conrado. La situazione metterà a dura prova il rapporto tra Conrado e Aurora, anche perché Alicia tenterà in ogni modo di riconquistare il suo ex.

"In realtà Alicia è la vedova di Evaristo Rovira. Dalla loro unione è nato David ma lei vuole far credere a Conrado che il figlio è suo" ha svelato a Nuovo l'interprete Paula Cancio "E' una donna molto ambiziosa, farebbe di tutto per ottenere ciò che desidera. Aurora e Conrado si troveranno ad affrontare un sacco di problemi per causa mia!",