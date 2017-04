"Il Segreto", Camila alla ricerca del passato di Hernando

Anticipazioni delle puntate de "Il Segreto" da domenica 23 a sabato 29 aprile.

Camila accetta l’aiuto di Elias e di Matias per cercare di scoprire il passato di Hernando e capire quale ruolo abbia avuto nella vita di Beatriz.

Contemporaneamente, Raimundo decide di pedinare l’Intendente, che si intrattiene sempre più spesso alla Villa, infastidendo donna Francisca. Preoccupati, Emilia e Alfonso chiedono aiuto a Ramiro affinché se ne occupi lui.

Sol perde il figlio che stava aspettando e questo la fa cadere in un profondo stato di depressione.

Camila è sempre più intenzionata a scoprire qualcosa in più sul passato di Hernando e si fa aiutare da Elias.

Don Berengario trova un fiore, sbocciato in una zona abbandonata. Vorrebbe che Nicolas immortalasse questa meraviglia con una foto, ma Mariana gli comunica che prima deve ricevere il permesso da parte dei proprietari del terreno.

Guarda caso, la terra appartiene proprio a Dolores...