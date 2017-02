"Il Segreto": arriva Camila, la sconosciuta e affascinante moglie di Hernando

Sorprese in arrivo per i fan de "Il Segreto", la fortunata soap di Canale 5. Nelle prossime puntate arriverà infatti a Puente Viejo l'affascinante Camila (interpretata dall'attrice spagnola Yara Puebla ), la moglie misteriosa di Hernando Dos Casas. "Il loro matrimonio è stato celebrato a distanza e loro non si sono mai visti prima...", racconta l'attrice sulle pagine di Nuovo Tv.

Nessuno si aspetta il suo arrivo a Puente Viejo, perché nessuno sa che Hernando è sposato. Il loro matrimonio, avvenuto per procura attraverso due rappresentanti, è rimasto segreto e il motivo è nascosto nel passato della ragazza...: "La loro è una storia d'amore complicata, a tratti impossibile, che diventerà importantissima per la trama della soap", racconta Yara, che aggiunge: "Un giorno la ragazza si presenterà semplicemente alla porta di Hernando".

Le prime reazioni di lui non saranno però di gioia e ci vorrà del tempo perché la loro relazione si trasformi in vero amore. "Inizialmente Hernando prenderà le distanze, sostenendo di non provare alcun sentimento nei confronti di Camila...".



Ventisei anni, attrice e modella “solare e positiva proprio come Camila”, Yara Puebla è “felicissima di far parte del cast di una soap opera così importante" e alla rivista confida: “Recitare è la mia passione più grande e spero di continuare a lavorare tanto come in questo periodo e di farlo sempre bene”.