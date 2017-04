Continuano a susseguirsi senza sosta le novità nella soap opera spagnola che va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 e il sabato alle 15.00 su Canale5.

Nella puntata de "Il Segreto" che sarà trasmessa l'11 aprile, Rafaela prende in ostaggio Emilia legandola a una carica di dinamite con innesco ad orologeria. Solo il pronto intervento di Ramiro, che riesce a disinnescare l'ordigno poco prima che esploda, evita la tragedia. Intanto, Severo va da Francisca per farsi spiegare cosa ha scoperto su Hernando.

Guarda la clip della puntata de "Il Segreto" dell'11 aprile.