"Il Segreto": anticipazioni della puntata del 19 aprile

Continuano a susseguirsi senza sosta le novità ne "Il Segreto", la soap opera spagnola che va in onda dal lunedì al venerdì alle 16.30 e il sabato alle 15.00 su Canale5. Francisca ha paura di quello che potrebbe tramare Cristobal che, nel frattempo, sta cercando di trovare cose che non tornano nell’amministrazione municipale. Intanto Camila e Beatriz approfittano della momentanea assenza di Hernando per indagare sul suo passato. In questo modo Camila spera che la ragazza si ricreda sul suo tutore. Guarda la clip della puntata de "Il Segreto" del 19 aprile.