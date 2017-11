"Il Segreto", Adriana Torrebejano si confessa: l'amore, il set e... tante novità

Adriana Torrebejano si confessa al settimanale Grand Hotel, in edicola l' 11 agosto . L'attrice spagnola - che interpreta il ruolo di Sol Santacrúz nella soap opera " Il Segreto ", in onda su Canale 5 - racconta la sua prima esperienza su un set (" Un disastro ") e la sua adolescenza ("Ero snobbata"), per poi svelare se ha trovato l'amore. Oltre ad Adriana, anche altri protagonisti della fiction mostreranno ai lettori il loro lato più privato .

In aggiunta, Adriana Torrebejano annuncia due significative novità lavorative: oltre a spiegare che è attualmente impegnata in una nuova misteriosa fiction ("che andrà in onda anche in Italia"), l'attrice rivela che fa parte del cast di un importante film ("che arriverà nelle sale di tutto il mondo").