"Il pranzo della domenica", torna il cooking show condotto da Elenoire Casalegno

Nuovo appuntamento il 26 novembre, alle ore 10.00, con "Il pranzo della domenica", il cooking show della domenica mattina di Canale 5, giunto alla terza edizione. Alla conduzione ritroviamo l’avvenente Eleonoire Casalegno , affiancata dal talentuoso Chef stellato Davide Scabin, new entry di quest’anno, che farà conoscere ai telespettatori sia gli insegnamenti classici della cucina a “regola d’arte” tramandata da ALMA, La Scuola Internazionale di Cucina Italiana, sia i suoi personali segreti, frutto di un’esperienza ventennale ai fornelli.

La grande arte culinaria italiana torna quindi protagonista della domenica. In ogni puntata un aspirante cuoco si presenta all'ALMA, di cui Gualtiero Marchesi è rettore, con un menu di tre portate composto da un primo, un secondo e un dolce e dovrà essere giudicato per essere ammesso alla prestigiosa scuola di cucina. Tre Chef appartenenti al prestigioso mondo ALMA, Matteo Berti, Direttore Didattico, Bruno Ruffini, docente e Paolo Lopriore, nuovo membro del Comitato Scientifico, giudicheranno i candidati.



Molti i brand prestigiosi che hanno scelto di collaborare con “Il Pranzo della Domenica” consapevoli di partecipare ad un progetto simbolo dell’eccellenza gastronomica italiana: le spezie Cannamela del Gruppo Bonomelli insaporiranno le ricette realizzate anche con i prodotti ittici freschi allevati nel mar Adriatico di Cromaris e le carni fresche bianche a marchio AIA del Gruppo Veronesi. Conserve Italia partecipa con i suoi prodotti a marchio Cirio. La spesa sarà fatta presso i punti vendita Pam Panorama che fornirà nello specifico i suoi prodotti delle linee “Bio” e “i Tesori”. Tutti i piatti saranno realizzati grazie al Cooking Chef Gourmet, la kitchen machine di Kenwood, brand leader mondiale nella produzione di piccoli elettrodomestici da cucina. Bonduelle darà uno stile originale ai piatti con la nuova linea di conserve “Il tuo tocco” mentre i mix di frutta e verdura Sant’Anna Karma saranno utilizzati per realizzare delle ricette innovative. Il pranzo dei nostri giudici si concluderà degustando Caffè Borbone.