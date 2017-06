"Il miracolo di Fatima", in esclusiva su Canale 5 il film-evento

In occasione del centenario delle Apparizioni della Vergine a Fatima, domenica 14 maggio Canale 5 presenta in prima visione assoluta il film-evento "Il Miracolo Di Fatima". L’inedita pellicola, girata dal regista Jorge Paixão da Costa, andrà in onda in esclusiva in Italia su Canale 5 a distanza di poche ore dalla presentazione del film in Portogallo.

La storia ripercorre il mistero delle apparizioni di Fatima attraverso lo sguardo di Jacinta Marto, la più piccola dei tre pastorelli a cui si mostrò la Vergine. Fatima è ritenuta la più profetica delle apparizioni moderne, con allusioni a guerre e tragedie, contenute nei messaggi affidati dalla Madonna ai tre piccoli pastori Lucia, Jacinta e Francisco. Sono oltre 2 milioni i pellegrini e i fedeli che ogni anno visitano il Santuario di Fatima.



Era il 13 maggio 1917 quando i tre bambini affermarono di aver visto in cielo dei lampi e poi una donna vestita di bianco con in mano un rosario, che identificarono nella figura della Vergine. In seguito, la Madonna si sarebbe manifestata più volte, rivelando loro un segreto noto come il "Segreto di Fatima". Le visioni dei tre pastorelli si conclusero con il "Miracolo del sole", evento in cui tutte le persone presenti affermarono di aver visto il disco solare cambiare colore, dimensione e posizione per circa dieci minuti.



Il 13 maggio è una data particolarmente simbolica anche per un altro evento: fu il giorno in cui, nel 1981, l'allora pontefice Giovanni Paolo II fu ferito da un colpo di arma da fuoco in piazza San Pietro a Roma. Il capo della Chiesa polacco nel 2000 fece divulgare il terzo segreto di Fatima che faceva riferimento proprio agli spari contro un "vescovo vestito di bianco".