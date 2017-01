"Il Matrimonio più bello" su La5

La5 , a partire dall'1 giugno, tiene a battesimo " Il Matrimonio più bello ". Da lunedì al venerdì, alle 19.25 , prende il via un viaggio in giro per l'Italia per raccontare l'amore di quaranta giovani coppie che hanno coronato il sogno di una vita con la più solenne e romantica delle promesse. Chiese meravigliose, antiche ville, giardini e castelli fiabeschi sono gli scenari che fanno da sfondo ai loro fatidici sì.

Il nuovo format racconta, puntata dopo puntata, non solo le emozioni del fatidico sì con le immagini della cerimonia e della festa, ma le fasi più importanti dell'innamoramento attraverso i racconti con cui i due giovani sposi ricordano la loro storia. Come Alessia e Alessandro che si sono incontrati a Bagno a Ripoli, vicino Firenze e ora festeggiano il loro matrimonio in una bellissima villa nella campagna fiorentina.



O Lia e Giuseppe che si sono incontrati a Trani, in Puglia, durante una gita scolastica. Cresciuti insieme scoprono che la loro amicizia si è trasformata in un bellissimo amore. Dal primo incontro, all'innamoramento ed infine alla dichiarazione, seguiamo insieme agli sposi tutti i momenti che, passo dopo passo, hanno condotto al matrimonio più bello.