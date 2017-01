"Il giallo della settimana", su Tgcom24 Remo Croci va nel cuore della cronaca

Prende il via sabato 2 aprile " Il giallo della settimana ", nuova trasmissione di Tgcom24 condotta in diretta da Remo Croci tutti i sabati alle 22. Saranno affrontati casi importanti di cronaca per approfondire e affiancare le puntate di "Quarto grado". Con Croci, in qualità di opinionista e ospite fisso, ci sarà Raffaele Sollecito . Argomento della prima puntata sarà il caso dell'omicidio di Sarah Scazzi.

"Verranno approfondite ed estrapolate alcune particolarità emerse in 'Quarto grado'" 1 aprile 2016

Il programma nasce da un'idea del direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, dell'autrice di "Quarto grado" Siria Magri e del direttore di Videonews, Claudio Brachino. "Sono cresciuto con 'Quarto grado' e sono veramente entusiasta di essere stato scelto per questo format" ha affermato Croci.



Le due trasmissioni saranno legate a filo doppio, essendo "Il giallo della settimana" un approfondimento di "Quarto grado". "Si sceglierà l'argomento più rilevante - spiega Croci -, verranno approfondite ed estrapolate alcune particolarità emerse in trasmissione e in più ci saranno video più dettagliati e con parti inedite".



Il pubblico potrà intervenire grazie alla pagina Facebook della trasmissione. Grande curiosità c'è per il debutto di Sollecito nelle vesti di opinionista. "L'ho scelto perché credo che rappresenti, in questi ultimi anni della giustizia italiana, una testimonianza importante. Dopo la sua carcerazione preventiva e un calvario di otto anni, chi meglio di lui può testimoniare stati d'animo e offrire punti di vista di chi certe situazioni le ha vissute sulla propria pelle?".