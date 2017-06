"Il giallo della settimana" si occupa del caso di Padre Gratien Alabi

Nuovo appuntamento con "Il giallo della settimana" su Tgcom24 . Nella puntata in onda sabato 17 giugno alle 22, si parlerà di Padre Gratien Alabi , il frate congolese, condannato in primo grado a 27 anni di carcere per l'omicidio di Guerrina Piscaglia. Alessandra Borgia che lo ha intervistato per "Quarto Grado", sarà ospite per raccontare il suo incontro con il sacerdote che ancora una volta si è dichiarato estraneo alla vicenda.

"Non ci sono prove che Guerrina sia morta" ha ribadito il frate che attualmente vive con il braccialetto elettronico all'interno di una stanza nel Convento dei frati del suo Ordine a Roma. Remo Croci affronterà il caso della scomparsa della donna che viveva a Ca' Raffaello con la sua famiglia insieme all'avvocato Serena Gasperini, il Prof Sergio Novani, l'esperto informatico Paolo Reale e con Don Patrizio Coppola.



A giorni sarà fissata l'udienza a Firenze per il processo in Corte d'Appello per il delitto di Guerrina Piscaglia il cui corpo non è stato mai trovato.



La difesa di Padre Gratien ha già depositato il ricorso composto da oltre 200 pagine. Si punta sulle testimonianze di alcune persone di Ca' Raffaello che videro Guerrina in vita mentre il frate era a celebrare la Messa in un paese vicino al piccolo borgo toscano.