"Il giallo della settimana" indaga sul caso di Veronica Panarello

Torna, sabato 5 novembre alle 22, in onda su Tgcom24, canale 51 del digitale, "Il giallo della settimana". Questa volta la trasmissione condotta da Remo Croci si occuperà del caso di Veronica Panarello, la donna condannata a 30 anni per l'omicidio del figlio Loris e che continua ad accusare il suocero. Può aver fatto tutta da sola? Le sue confessioni sono verità o solo bugie per depistare?