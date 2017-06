"Il giallo della settimana" indaga sul caso di Padre Gratien Alabi

La puntata de "Il giallo della settimana", stasera alle 22 su Tgcom24, cercherà di fare luce su alcuni aspetti mai chiariti del caso di Guerrina Piscaglia, la donna scomparsa da Cà Raffaello, nell' Aretino, il primo maggio 2014 e il cui corpo non è mai stato ritrovato. Ospite in studio Alessandra Borgia che ha intervistato per "Quarto Grado" Padre Gratien Alabi, il frate congolese, condannato in primo grado a 27 anni di carcere per l'omicidio della donna e che continua a proclamarsi innocente.