"Il giallo della settimana" analizza il delitto di Pordenone

Nuovo appuntamento su Tgcom24 con "Il giallo della settimana", il programma di Remo Croci che va nel cuore dei casi di cronaca più scottanti. Nella puntata in programma sabato 20 agosto alle 22, toccherà al delitto di Pordenone essere analizzato. In esclusiva interverrà anche la mamma di Trifone Dragone assassinato insieme alla sua fidanzata Teresa Costanza .

In studio a Milano sarà ospite Don Patrizio Coppola mentre collegata interverrà la psicologa Maria Rita Marcheggiani. Per il duplice omicidio è accusato Giosuè Ruotolo un ex compagno di Trifone. "Il giallo della settimana" indagherà sul movente del duplice omicidio.