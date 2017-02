"Il giallo della settimana", analisi dell'omicidio di Sarah Scazzi

Lunedì 20 febbraio in Cassazione si svolgerà l'udienza per esaminare il ricorso dei legali di Sabrina Misseri, della madre Cosima e del padre Michele. Stasera a "Il giallo della settimana", in onda su TgCom24 alle ore 22 , Remo Croci approfondirà il caso dell'omicidio di Sarah Scazzi. Interverranno Giangavino Sulas, Marina La Rosa e l'avvocato Raffaele Missere.

In attesa dell'udienza di lunedì 20 febbraio per esaminare il ricorso dei legali di Sabrina Misseri, della madre Cosima e del padre Michele in ordine alle sentenze di condanna per il delitto di Sarah Scazzi, la nipote all'epoca dei fatti quindicenne, dei tre imputati. Remo Croci stasera approfondirà il caso che più di ogni altro ha occupato le prime pagine della cronaca nera e giudiziaria. Sabrina Misseri e la mamma Cosima Serrano sono state condannate dopo il primo e secondo grado all'ergastolo per l'omicidio di Sarah mentre Michele Misseri ad otto anni per aver occultato il cadavere nel pozzo.



Stasera ospiti de "Il giallo della settimana", interverranno Giangavino Sulas inviato del Settimanale Oggi, Marina La Rosa e l'avvocato Raffaele Missere.