"Il Commissario Claudius Zorn", la nuova serie poliziesca in prima tv su Canale 5

Un nuovo commissario sbarca sulla televisione italiana. Arriva su Canale 5, in anteprima assoluta, il tv movie "Il Commissario Claudius Zorn". Lunedì 13 agosto la prima delle quattro puntate della serie poliziesca poliziesca tedesca, tratta dall’omonimo romanzo di Stephan Ludwig. Racconta le indagini del commissario Claudius Zorn (Stephan Luca), personaggio spesso nervoso e scontroso, che non ama lavorare in team e non esterna mai i suoi sentimenti.