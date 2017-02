"Il Boss dei PreMatrimoni", torna in tv il fenomeno web tutto made in Sud

Dopo il successo de “Il Boss dei Pre18esimi”, torna in tv uno dei fenomeni più curiosi del web: la mania, tutta made in Sud, di realizzare video da regalare e regalarsi in occasione particolari. Dal 14 febbraio, giorno di San Valentino, ogni martedì su La5, alle ore 23 circa (replica la domenica alle ore 15), per sei appuntamenti, Gianni Muscolino guiderà gli spettatori nel mondo dei fiori d'arancio con "Il Boss dei PreMatrimoni".